Nhận Định Đức – Curacao Vào Lúc 00:00 Ngày 15/06 Cực Chuẩn

Nhận định Đức – Curacao vào lúc 00:00 ngày 15/06 dự báo một viễn cảnh áp đảo khi dàn siêu sao thế giới chạm trán đội bóng tí hon. Liệu bất ngờ có xảy ra trong đêm nay? Đọc ngay bài viết để nắm bắt những đánh giá chiến thuật sắc bén từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Xoilac!

Điểm đáng chú ý trước trận Đức – Curacao ngày 15/06

Màn chạm trán giữa Đức và Curacao đang thu hút sự quan tâm lớn bởi sự chênh lệch đẳng cấp sâu sắc. Trong khi “Cỗ xe tăng” muốn thử nghiệm đội hình bùng nổ, đại diện vùng Caribbean lại quyết tâm tạo nên bất ngờ bằng lối chơi quả cảm.

Điều đáng chú ý trước màn đối đầu giữa Đức – Curacao

Phong độ gần đây của 2 đội

Gã khổng lồ châu Âu đang thể hiện sức mạnh áp đảo với chuỗi trận thắng ấn tượng nhờ dàn siêu sao đẳng cấp thế giới. Ngược lại, đội bóng tí hon Curacao lại liên tục đón nhận những kết quả bất lợi trước các đối thủ trên cơ hoàn toàn.

Tiêu chí so sánh Đội tuyển Đức Đội tuyển Curacao Kết quả 5 trận gần nhất 4 thắng, 1 hòa 1 thắng, 1 hòa, 3 thua Số bàn thắng ghi được 14 bàn (hiệu suất 2.8 bàn/trận) 4 bàn (hiệu suất 0.8 bàn/trận) Số bàn thua 3 bàn 9 bàn Tỷ lệ giữ sạch lưới 60% (3/5 trận) 20% (1/5 trận)

Những ngôi sao đáng chờ đợi

Màn so tài ngày 15/06 sẽ là sân khấu để các ngôi sao hàng đầu khẳng định giá trị bản thân. Trong khi tuyển Đức sở hữu dàn cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, Curacao cũng kỳ vọng vào những nhân tố có thể tạo nên bất ngờ.

Florian Wirtz (Đức): Cầu thủ trẻ với nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng khả năng kiến tạo đỉnh cao, hứa hẹn sẽ xé toạc hàng thủ đối phương.

Jamal Musiala (Đức): “Phù thủy” rê bóng với khả năng đi bóng cực điêu luyện trong vòng cấm, dễ dàng vượt qua các hậu vệ để tạo cơ hội ghi bàn.

Juninho Bacuna (Curacao): Niềm hy vọng lớn nhất nơi tuyến giữa của đội bóng vùng Caribbean nhờ kinh nghiệm chinh chiến dày dặn tại châu Âu.

Thế trận và đội hình ra sân dự kiến đội tuyển Đức – Curacao

Trận đấu tới đây dự kiến sẽ là một thế trận áp đảo hoàn toàn nghiêng về phía tuyển Đức. Khán giả sẽ được chứng kiến cuộc dồn ép nghẹt thở khi “Cỗ xe tăng” liên tục bắn phá khung thành của đội tuyển Curacao.

Đội hình ra sân dự kiến của tuyển Đức – Curacao

Đội tuyển Đức

Huấn luyện viên Julian Nagelsmann chắc chắn sẽ tung ra sân một đội hình gồm 11 cầu thủ giàu sức tấn công nhằm bóp nghẹt đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Bằng sơ đồ ra sân 4-2-3-1, gã khổng lồ châu Âu được dự báo sẽ thiết lập một thế trận áp đảo toàn diện.

Thủ môn bắt chính: Marc-André Ter Stegen.

Hậu vệ: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rudiger, Maximilian Mittelstadt.

Tiền vệ trung tâm: Robert Andrich và Toni Kroos.

Tiền vệ tấn công: Jamal Musiala, Ilkay Gundogan, Florian Wirtz.

Tiền đạo cắm: Kai Havertz.

Đội tuyển Curacao

Đối đầu với một câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới, Curacao không có lựa chọn nào khác ngoài việc lùi sâu đội hình. Sơ đồ 4-2-3-1 lùi sâu, ưu tiên số đông ở phần sân nhà sẽ là cứu cánh để 11 cầu thủ trụ vững khung thành trước sức ép khổng lồ.

Thủ môn: Eloy Room.

Hậu vệ: Roshon Van Eijma, Joshua Gaari, Cuco Martina, Sherel Floranus.

Tiền vệ phòng ngự: Vurnon Anita, Kevin Felida.

Tiền vệ tấn công: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Brandley Kuwas.

Tiền đạo cắm: Rangelo Janga.

Nhận định soi kèo bóng đá Đức – Curacao chuẩn xác

Sự chênh lệch vượt trội về đẳng cấp khiến thế trận một chiều là điều đã được dự báo trước. Hãy cùng các chuyên gia của Xoilac phân tích sâu các chỉ số trên bảng kèo để bạn đưa ra được những lựa chọn chuẩn xác nhất.

Soi kèo bóng đá Đức – Curacao cực chuẩn cùng Xoilac

Kèo châu Á: Tuyển Đức được xếp ở cửa trên hoàn toàn với tỷ lệ chấp rất sâu lên đến 2.75 trái (0:2 3/4) cả trận. Với hiệu suất ghi bàn khủng chạm mốc 2.8 bàn/trận, việc đặt niềm tin vào “Cỗ xe tăng” vẫn là phương án tốt nhất.

Kèo tài xỉu: Tỷ lệ tổng số bàn thắng toàn trận được niêm yết ở mốc cao 3.75 trái. Việc hàng công tuyển Đức đang thể hiện rất tốt với 14 pha lập công ở 5 trận vừa qua hứa hẹn sẽ giúp trận đấu này sớm bùng nổ và người chơi nên đặt niềm tin vào cửa “Tài”.

Kèo châu Âu: Tỷ lệ thưởng tương ứng cho các cửa Thắng – Hòa – Thua của trận lần lượt là 1.05 – 11.50 – 26.00. Điểm ăn cực thấp ở cửa thắng của thầy trò Julian Nagelsmann cho thấy cơ hội giành trọn 3 điểm của gã khổng lồ châu Âu là điều không thể bàn cãi.

Dự đoán tỷ số chung cuộc Đức – Curacao trận ngày 15/06

Sức mạnh tấn công của đội tuyển Đức luôn là nỗi khiếp sợ cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. Với khả năng luân chuyển bóng tốc độ cao, các học trò của huấn luyện viên Julian Nagelsmann sẽ chủ động áp đặt thế trận ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Trận đấu này cũng là cơ hội để ban huấn luyện viên tuyển Curacao thử nghiệm những nhân tố mới nhằm gia tăng chiều sâu đội hình. Việc xoay tua lực lượng có thể khiến nhịp độ áp sát của gã khổng lồ châu Âu giảm sút ở hiệp hai.

>>> Dự đoán tỷ số chung cuộc: Đức 4 – 0 Curacao.

Kết luận

Nhận định Đức – Curacao vào lúc 00:00 ngày 15/06 cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn giữa hai đội. Một chiến thắng giòn giã là điều được dự báo trước cho thầy trò HLV Julian Nagelsmann. Hãy đồng hành cùng Xoilac trong mùa World Cup này để theo dõi thêm nhiều bài nhận định sắc bén và xem trực tiếp bóng đá full HD ngay tại nhà!